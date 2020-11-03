Россиян могут перевести на сокращённую рабочую неделю после пандемии

После завершения пандемии коронавируса Госдума может возобновить обсуждение перехода россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Об этом сообщил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

"Для того чтобы говорить о сокращенной рабочей неделе, мне кажется, надо сначала пережить этот кризис пандемийный. Он все равно не вечный. И уже после этого можно вернуться к этому вопросу", — пояснил парламентарий.

По мнению Вострецова, будущее именно за сокращением рабочей недели.