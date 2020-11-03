После завершения пандемии коронавируса Госдума может возобновить обсуждение перехода россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Об этом сообщил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
"Для того чтобы говорить о сокращенной рабочей неделе, мне кажется, надо сначала пережить этот кризис пандемийный. Он все равно не вечный. И уже после этого можно вернуться к этому вопросу", — пояснил парламентарий.
По мнению Вострецова, будущее именно за сокращением рабочей недели.
"Человек для этого и совершает научно-технические прогрессы, использует роботизацию, информационные технологии, для того чтобы высвободить физический труд и человек мог больше времени уделять себе, развитию себя как человека, как личности", — добавил депутат.
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