Совет Федерации одобрил закон, который вносит изменения в положение об уполномоченном по правам человека.
Теперь этот пост может занимать только гражданин России, постоянно проживающий на территории страны, не моложе 35 лет, а также не имеющий зарубежных счетов и вкладов.
Ранее этот законопроект внёс в Госдуму президент России в связи с реализацией поправок в Конституцию.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.