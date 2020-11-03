Российским омбудсменам запретили иметь счета за рубежом

Совет Федерации одобрил закон, который вносит изменения в положение об уполномоченном по правам человека.

Теперь этот пост может занимать только гражданин России, постоянно проживающий на территории страны, не моложе 35 лет, а также не имеющий зарубежных счетов и вкладов.

Ранее этот законопроект внёс в Госдуму президент России в связи с реализацией поправок в Конституцию.