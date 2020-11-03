США: Кипр не должен пускать в свои порты российские суда

Недовольны работой своих кипрских партнёров остались политики США. Дело в том, что власти Кипра всё ещё "пускают" в порты страны российские суда, в том числе — военные, а это недопустимо.

По данным помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларка Купера, в Штатах ждут от Кипра решительных действий в этом вопросе.

"Я отдельно подчеркнул, что Кипр ещё не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заходе в свои порты. Эти и другие шаги, безусловно, необходимы. Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении", — уточнил Купер.

Если Кипр согласится на эту меру, то сможет более тесно работать с США, в том числе в военной сфере, рассказал Купер. Это будет полезно для обороны страны.

Напомним: недовольство США вызвали российские манёвры, проходившие в последние дни сентября в Восточном Средиземноморье. Российская сторона подчеркнула: все действия флота были полностью в рамках международных правовых норм.