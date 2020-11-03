Мария Захарова: соболезнуем Австрии

Стала известна реакция российского МИД на события в Австрии. Представитель ведомства Мария Захарова выступила с заявлением, сообщив в своём профиле в "Facebook" подробности о совместной работе Москвы и Вены.

По данным Захаровой, российское посольство помогает местным властям с определением гражданства как пострадавших, так и погибших.

"Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии!", — уточнила Захарова.

Напомним: инцидент в центре Вены случился вечером в понедельник, когда неизвестные начали обстрел мирных жителей в районе одной из синагог. Пострадали, по данным мэра города, не менее 15 человек, убиты двое. Известно, что нападавшие были хорошо вооружены.