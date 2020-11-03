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Макрон и лидеры ЕС заявили о солидарности с Австрией перед общим врагом

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Австрии, пострадавшей от теракта в понедельник вечером, и заявил, что Европа не поддастся террору "после смертоносного нападения в Вене".

Макрон и лидеры ЕС заявили о солидарности с Австрией перед общим врагом

"Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа, пораженного этим нападением в самом сердце их столицы, Вены. После Франции нападают на дружественную страну, — написал Макрон в двух твитах — один на французском, другой на немецком. — Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не откажемся ни от чего".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединилась к Макрону в осуждении "жестокого "нападения, заявив "что" Европа стоит на стороне Австрии в полной солидарности".

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал расстрелы в Вене "трусливыми актами насилия и ненависти".

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