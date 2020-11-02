Путин: российская система здравоохранения эффективнее других

Российская система здравоохранения оказалась куда эффективнее других в условиях быстрой мобилизации. Несмотря на то, что не все довольны медициной в России, "система может и лучше", уверен Владимир Путин — а значит, есть потенциал для роста и развития.

Вопрос здравоохранения Путин затронул в рамках онлайн-конференции с финалистами конкурса для школьников "Большая перемена". Один из школьников сообщил главе государства, что станет врачом, и Путин одобрил выбор.

"Сейчас мы каждый день говорим о врачах, об их подвиге. Понятно, что не все довольны медициной в России. Человек должен быть всегда недоволен, чтобы жить лучше. Это правильное правило. Мы видим, что наша система может гораздо лучше мобилизоваться для решения общенациональных задач", — высказал мнение Путин.

Глава государства подчеркнул: несмотря на проблемы, система в целом эффективна — пандемия это доказала.