Польша требует у России скидку на газ, параллельно штрафуя за "СП-2"

Представители польского поставщика газа PGNiG захотели скидку от "Газпрома", о чём и заявили в соответствующем документе. По мнению экспертов PGNiG, рыночная стоимость газа упала, опция пересмотра цены в контракте есть, значит, и отдавать лишнее "Газпрому" незачем.

Эксперты российской стороны согласны: цена на газ действительно упала. Но идти на компромисс в "Газпроме" могут и передумать: дело в том, что в PGNiG не хотят продлевать контакт на поставки, а значит, и идти на уступки незачем.

При этом из "своего" в наличии у PGNiG только газопровод проекта Baltic Pipe, который пока некому заполнять, поскольку его ещё не сдали. При этом в рамках ЕС от Польши требуют использовать всё меньше угля, что неминуемо приведёт к росту закупок газа.

Таким образом, полякам остаётся надеяться лишь на жест "доброй воли" от "Газпрома". Однако ранее власти страны сообщили: из-за проекта "Северный поток -2" они выпишут "Газпрому" штраф в 7,6 млрд евро…