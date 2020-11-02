Главным приоритетом в работе российских властей является минимизация негативных последствий мирового рынка, которые были спровоцированы пандемией коронавируса.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Со стороны правительства — это минимизация этих негативных последствий и продолжение планомерной работы по сокращению количества людей с недостаточно высокими доходами", — пояснил представитель Кремля.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.