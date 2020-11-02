В Кремле раскрыли главный приоритет работы властей

Главным приоритетом в работе российских властей является минимизация негативных последствий мирового рынка, которые были спровоцированы пандемией коронавируса.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.