Песков рассказал о приоритетах Кремля

Российские власти делают всё для того, чтобы ситуация в стране в условиях пандемии коронавируса осталась стабильной. В частности, сейчас в Кремле основное внимание уделяют восстановлению экономики и ликвидации проблем, вызванных мировым кризисом.

Комментируя ключевые направления работы Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: пандемия сильно повлияла на весь мир, так что очень важно минимизировать последствия и побороть бедность в стране.

"Со стороны правительства — это минимизация этих негативных последствий и продолжение планомерной работы по сокращению количества людей с недостаточно высокими доходами", — уточнил Песков.

Напомним: на данный момент успешно завершена работа над десятилетним планом развития страны, в рамках которого описаны так называемые национальные цели. По словам премьер-министра РФ, Михаила Мишустина, ключевой момент плана — улучшение жизни россиян.