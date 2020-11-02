Эксперт - о дружбе Москвы и Вашингтона: не нужно верить в чудеса

Большой аналитический материал о будущем отношений Москвы и Вашингтона предложили своим читателям в The Foreign Policy. Эксперты отмечают: за американскими выборами стоит следить скорее Европе, потому что с Россией "всё плохо".

Общий вектор работы Вашингтона с Москвой не меняется очень давно: в США хотят тотального контроля над Европой, Россия в этом американским политикам мешает. Соответственно, нужно максимально "ограничивать" её как санкциями, так и постоянными "манёврами" войск НАТО практически у границ. И без разницы, кто сидит в кресле президента: суть останется той же.

Что должно произойти в США, чтобы отношения с Россией стали лучше? Рассказывает Юрий Рогулёв, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук. Специальный комментарий для "Правды. Ру".

Не нужно верить в чудеса?

"Мне кажется, мы в нашем XXI веке давно перестали верить в чудеса. Это вряд ли произойдёт. Мы видим, что ситуация становится менее предсказуемой. Каких-то факторов, указывающих на то, что может всё пройти по пути более позитивному, по пути улучшения отношений, пока не видно", — уверен Рогулёв.

По словам эксперта, есть фундаментальные причины, по которым наши отношения ухудшаются. Например, большинство антироссийских санкций вводятся при помощи принятия законов, чего раньше не было. То есть для их отмены нужно либо менять закон, либо отменять его.

Также не стоит забывать "розыгрыш политических карт": многие политики Штатов любят поговорить про "вмешательство в американские выборы". И это повышает враждебность, уверен Рогулёв.

"Россия — это не Советский Союз"

"Россия — это не Советский Союз в том смысле, что Россию Соединённые Штаты в качестве равного себе государства не рассматривают. Россию списали со счёта как государство, ради соблюдения интересов которого нужно идти на какие-то компромиссы, делать уступки", — комментирует Рогулёв.

Для американских политиков вообще характерны нелестные отзывы о России:

Обама говорил, что Россия — отсталое государство;

Маккейн сравнивал Россию с бензоколонкой.

Добиться двустороннего соглашения можно только на условиях компромисса, учитывая интересы другой стороны. Учитывать интересы России Штаты совершенно не собираются, не готовы ни политически, ни идейно, завершает мысль Рогулёв.

Специально для издания "Правда. Ру".