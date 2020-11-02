Работа по защите национальных интересов и суверенитета от посягательств иностранных государств — то направление, по которому Россия и Китай могут и должны работать вместе. В Пекине заинтересованы в том опыте, который Москва накопила на почве "санкционных войн".
Комментируя ситуацию с санкциями и попытками некоторых стран влезть в чужие дела, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу рассказал: как в рамках блоков ШОС и БРИКС, так и "с глазу на глаз" России и Китаю стоит поработать вместе.
"Мы заинтересованы в обмене опытом в сфере правового реагирования и противостоянии торговой гегемонии, экстерриториальному применению санкций и провокациям цветных революций.
[Необходимо] наращивать взаимодействие против внешнего вмешательства в защиту нашего суверенитета, безопасности и интересов развития", — заявил Чжаньшу.
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