Российские методы борьбы с санкциями заинтересовали Китай

Работа по защите национальных интересов и суверенитета от посягательств иностранных государств — то направление, по которому Россия и Китай могут и должны работать вместе. В Пекине заинтересованы в том опыте, который Москва накопила на почве "санкционных войн".

Комментируя ситуацию с санкциями и попытками некоторых стран влезть в чужие дела, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу рассказал: как в рамках блоков ШОС и БРИКС, так и "с глазу на глаз" России и Китаю стоит поработать вместе.