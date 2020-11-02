Политики США изобрели способ борьбы с "С-400"

Необычный способ борьбы с российскими комплексами "С-400" придумали политики США. Согласно новому законопроекту, всем странам, которые закупят "С-400", не будут продавать новейший американский самолёт "F-35".

"Сенаторы-демократы настаивают на включении в закон пункта о запрете продажи истребителей государствам, закупившим иностранное вооружение, которое несёт потенциальную угрозу "F-35". Например, российские зенитно-ракетные комплексы С-400", — уточняют журналисты "Breaking Defense".

По словам эксперта от демократов Элиота Энгеля, стоит особенно проработать вопрос продажи "F-35" в страны Ближнего Востока. Если страна региона захочет купить самолёт, в Вашингтон нужно будет отправить специальный документ, в котором будут расписаны сценарии использования будущей покупки.

Интересно, что в США хотят обязать соблюдать новые правила не только страны НАТО, а вообще все страны, купившие или планирующие купить "С-400", — например, Турцию.