Изменятся ли отношения США и России после американских выборов?

Большой аналитический материал о будущем отношений Москвы и Вашингтона предложили своим читателям в "The Foreign Policy". Эксперты отмечают: за американскими выборами стоит следить скорее Европе, потому что с Россией "всё плохо".

Интересная деталь: политика кандидатов в отношении РФ прямо противоположна, но общего вектора отношений это не меняет.

С одной стороны, есть Дональд Трамп: он активно "дружит с Москвой", ругается с НАТО, хорошо отзывается о Владимире Путине. С другой: Джо Байден, который хочет чуть ли не "железного занавеса 2.0" с очередными санкциями, работой по "устранению российско-китайских угроз" и прочим.

Но общий вектора работы Вашингтона с Москвой не меняется очень давно: в США хотят тотального контроля над Европой, Россия в этом американским политикам мешает. Соответственно, нужно максимально "ограничивать" её как санкциями, так и постоянными "манёврами" войск НАТО практически у границ. И без разницы, кто сидит в кресле президента: суть останется той же.