Путин рассказал о преимуществах "удалёнки"

По всей России руководители компаний начинают задумываться о массовом переводе сотрудников на "удалёнку". Помимо очевидных недостатков, есть у такого варианта работы и преимущества. Именно о них рассказал Владимир Путин в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин".

Общаясь с ведущими, президент рассказал о собственном опыте удалённой работы.

"Я уже привык. Но с аудиторией проще, интереснее, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности", — высказался Путин.

При этом президент считает, что плюсами "удалёнки" можно назвать оперативность (собеседник не отвлекается от текущих задач), а также возможность организовать большое совещание.

Отметим: Владимир Путин работает "на удалёнке" с весны 2020 года. Это необходимо для его безопасности. По данным Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, "смена формата" никак не влияет на эффективность работы главы России.