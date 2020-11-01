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Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ответил на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал от него извинений.

"Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал! Он всё в кучу свалил и опять указывает, кому и что делать. Я его не трогаю и Чечню", — пояснил политик.

 

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