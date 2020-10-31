В Госдуме решают, закрыть ли путь в сенаторы преступникам

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект о порядке формирования Совета Федерации.

Законопроект о порядке формирования Совета Федерации содержит пункт, который гласит, что для граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести, путь в сенаторы частично закрыт.

Только через пять лет после снятия судимости они смогут занять высокую должность.

Кроме того, в законопроекте приводится список судимостей, при которых недопустимо занимать сенаторскую должность. Ранее такие ограничения действовали только для тех, кто привлекался к уголовному наказанию за тяжкие или особо тяжкие преступления.

После снятия судимости за особо тяжкие преступления сенатором можно стать спустя 15 лет. 10-летний период исправления дается для тех, кто совершил тяжкие преступления. 5 лет посчитали достаточным для того, чтобы искупить преступления средней тяжести.