Очередной прогноз сделал Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. По мнению политика, события последних дней, случившиеся во Франции, могут скатить страну в гражданскую войну.
По словам Жириновского, нападения исламистов — только начало.
"Во Франции может начаться настоящая гражданская война и приняты по-настоящему жесткие меры, которые вызваны действиями мигрантов", — рассказал политик.
Меры, которые может принять Франция, в этот раз будут крайне суровыми: Жириновский прогнозирует запрет на въезд мигрантов, а также депортацию уже прибывших. Единственное исключение будет сделано для тех, "кто давно живёт, получил гражданство, полностью натурализовался и разделяет все принципы Франции".
Напомним: во Франции действует максимальный уровень террористической угрозы после нападения на прихожан церкви в Ницце и ещё нескольких схожих инцидентов.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.