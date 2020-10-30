Жириновский: во Франции может начаться гражданская война

Очередной прогноз сделал Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. По мнению политика, события последних дней, случившиеся во Франции, могут скатить страну в гражданскую войну.

По словам Жириновского, нападения исламистов — только начало.

"Во Франции может начаться настоящая гражданская война и приняты по-настоящему жесткие меры, которые вызваны действиями мигрантов", — рассказал политик.

Меры, которые может принять Франция, в этот раз будут крайне суровыми: Жириновский прогнозирует запрет на въезд мигрантов, а также депортацию уже прибывших. Единственное исключение будет сделано для тех, "кто давно живёт, получил гражданство, полностью натурализовался и разделяет все принципы Франции".

Напомним: во Франции действует максимальный уровень террористической угрозы после нападения на прихожан церкви в Ницце и ещё нескольких схожих инцидентов.