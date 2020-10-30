Медведев: с высокими ценами на лекарства будем бороться

Ситуация с подорожанием ряда лекарств, вызванная как "инновациями" в виде новой системы маркировки, так и ажиотажным спросом, будет контролироваться Минздравом и властями регионов. Об этом рассказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Медведев уточнил: на данный момент максимальная цена препарата от коронавируса должна держаться в районе 6 000 рублей. Однако в некоторых аптеках цены, мягко говоря, не радуют: ранее в сеть попадали снимки препаратов по 12 000 рублей.

По уточнённым данным Госдумы, вопрос обеспечения лекарствами волнует 68% россиян, а значит, проблема весьма острая.