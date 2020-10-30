Ситуация с подорожанием ряда лекарств, вызванная как "инновациями" в виде новой системы маркировки, так и ажиотажным спросом, будет контролироваться Минздравом и властями регионов. Об этом рассказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев уточнил: на данный момент максимальная цена препарата от коронавируса должна держаться в районе 6 000 рублей. Однако в некоторых аптеках цены, мягко говоря, не радуют: ранее в сеть попадали снимки препаратов по 12 000 рублей.
По уточнённым данным Госдумы, вопрос обеспечения лекарствами волнует 68% россиян, а значит, проблема весьма острая.
"Это задача правительства, Минздрава и региональных властей — следить за тем, чтобы рекомендованные цены не нарушались. А в случае необходимости применять и меры ответственности.
С (ростом цен) нужно бороться. И партия тоже будет принимать все необходимые меры", — подчеркнул Медведев.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.