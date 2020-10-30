Из-за сложной эпидемиологической обстановке по всей стране обострилась проблема нехватки врачей. Поэтому российским врачам приходится порой работать в экстремальных условиях, перерабатывать.
Из-за этого случается парадокс: поняв, что работать сложно везде, но зарплаты по регионам разнятся, врачи едут в более обеспеченные регионы.
По данным Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, на текущий момент заработные платы врачей — приоритет власти. В частности, регионам выделили деньги на борьбу с коронавирусом, эти средства можно и нужно применять как выплаты врачам.
"Сейчас везде ощущается нехватка врачей.
Врачи работают в экстремальных условиях. Они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это.
Безусловно, наверное, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе", — высказался Песков.
Представитель Кремля посоветовал властям регионов "регулировать ситуацию, исходя из возможностей".
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.