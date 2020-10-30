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В Кремле признали: в России не хватает врачей

Из-за сложной эпидемиологической обстановке по всей стране обострилась проблема нехватки врачей. Поэтому российским врачам приходится порой работать в экстремальных условиях, перерабатывать.

В Кремле признали: в России не хватает врачей

Из-за этого случается парадокс: поняв, что работать сложно везде, но зарплаты по регионам разнятся, врачи едут в более обеспеченные регионы.

По данным Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, на текущий момент заработные платы врачей — приоритет власти. В частности, регионам выделили деньги на борьбу с коронавирусом, эти средства можно и нужно применять как выплаты врачам.

"Сейчас везде ощущается нехватка врачей.

Врачи работают в экстремальных условиях. Они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это.

Безусловно, наверное, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе", — высказался Песков.

Представитель Кремля посоветовал властям регионов "регулировать ситуацию, исходя из возможностей".

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