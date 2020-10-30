Новые подробности от Алексей Навального: политик рассказывает, что хотел бы как можно скорее вернуться в Россию, но пока этого не разрешают сделать врачи.
"Что касается возвращения и здоровья. Мне, конечно, уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи ещё не починились, но я уверен, что я их починю.
Я много работаю и делаю всё, чтобы вернуться как можно быстрее. Моя задача — как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же", — сказал отметил Навальный, выступая на "YouTube".
Высказался оппозиционер и по поводу санкций: Навальный считает, что их ввели не конкретно из-за него, а из-за давних и глобальных проблем России в части выполнения договорённостей по химическому оружию.
Политик отметил: в Европе уже не скрывают раздражения происходящим и хотели бы "забыть Россию как можно скорее".
"Европа с досадой смотрит на происходящее в России. Все наши проблемы мы должны решать сами", — резюмировал политик.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.