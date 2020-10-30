Навальный: в санкциях я не виноват, это всё Россия

Новые подробности от Алексей Навального: политик рассказывает, что хотел бы как можно скорее вернуться в Россию, но пока этого не разрешают сделать врачи.

"Что касается возвращения и здоровья. Мне, конечно, уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи ещё не починились, но я уверен, что я их починю. Я много работаю и делаю всё, чтобы вернуться как можно быстрее. Моя задача — как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же", — сказал отметил Навальный, выступая на "YouTube".

Высказался оппозиционер и по поводу санкций: Навальный считает, что их ввели не конкретно из-за него, а из-за давних и глобальных проблем России в части выполнения договорённостей по химическому оружию.

Политик отметил: в Европе уже не скрывают раздражения происходящим и хотели бы "забыть Россию как можно скорее".