В попытках насолить России Великобритания готова работать с кем угодно. По данным Nation News, этим очень довольны в США: Вашингтон уже успел назначить Великобританию "главной по борьбе с Россией". Из последних шагов Лондона — очередные обвинения "российских хакеров" во влиянии на выборы в США.
При этом нужно понимать: Лондон не столько работает "на опережение" и действительно не любит Россию, сколько стремится закрыть "провалы" своей политики.
"Британцы вполне могут отыгрывать свою роль в преддверии американских выборов президента. В целом это суровое продолжение политики давления на Россию", — пишут в Nation News.
Попытки выставить виновными именно мистических "российских хакеров" удобны сразу по ряду причин:
Дело с "хакерами" зашло настолько далеко, что "артиллерия стала бить по своим": в попытках скрыть хакерские атаки из РФ обвинили даже Бориса Джонсона. Он, оказывается, должен был эти мистические атаки предвидеть…
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.