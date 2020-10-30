Лондон ведёт кибервойну с Москвой с подачи Вашингтона

В попытках насолить России Великобритания готова работать с кем угодно. По данным Nation News, этим очень довольны в США: Вашингтон уже успел назначить Великобританию "главной по борьбе с Россией". Из последних шагов Лондона — очередные обвинения "российских хакеров" во влиянии на выборы в США.

При этом нужно понимать: Лондон не столько работает "на опережение" и действительно не любит Россию, сколько стремится закрыть "провалы" своей политики.

"Британцы вполне могут отыгрывать свою роль в преддверии американских выборов президента. В целом это суровое продолжение политики давления на Россию", — пишут в Nation News.

Попытки выставить виновными именно мистических "российских хакеров" удобны сразу по ряду причин:

не нужно называть конкретные имена;

можно приписывать любые действия вплоть до террористических;

можно вводить любые ответные санкции.

Дело с "хакерами" зашло настолько далеко, что "артиллерия стала бить по своим": в попытках скрыть хакерские атаки из РФ обвинили даже Бориса Джонсона. Он, оказывается, должен был эти мистические атаки предвидеть…