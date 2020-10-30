Протестами в Белоруссии управляли из Украины?

Постепенная радикализация протестов в Белоруссии — не простое совпадение, а один из элементов головоломки "Откуда управляют протестующими".

По данным, которые привёл СМИ замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, координаторы протестов находились на Украине.

"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины", — высказался Сыромолотов.

По словам политика, радикализация протестов заметно усиливается: теперь на улицах белорусских городов замечают молодых людей "арматурой и булыжниками". Они настроены на открытые столкновения с органами правопорядка.