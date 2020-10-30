Постепенная радикализация протестов в Белоруссии — не простое совпадение, а один из элементов головоломки "Откуда управляют протестующими".
По данным, которые привёл СМИ замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, координаторы протестов находились на Украине.
"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины", — высказался Сыромолотов.
По словам политика, радикализация протестов заметно усиливается: теперь на улицах белорусских городов замечают молодых людей "арматурой и булыжниками". Они настроены на открытые столкновения с органами правопорядка.
"Наши белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил.
Поддерживается тесное взаимодействие компетентных органов России и Белоруссии по проблематике обеспечения безопасности", — дополнил Сыромолотов.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.