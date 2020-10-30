Российские эксперты не раз отмечали, что террористы с Северного Кавказа могут представлять опасность. Однако власти Франции предпочли видеть в них "борцов за свободу", рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Сыромолотов отметил, что выходцы с Северного Кавказа не просто приехали во Францию, но и сумели добиться выдачи некоторым их них французского гражданства.
Москва, по словам Сыромолотова, готова работать с Парижем в том числе по вопросу искоренения терроризма.
"Удалось определить ряд конкретных направлений для укрепления двустороннего сотрудничества по вопросам противодействия терроризму, радикализации, оргпреступности и наркотрафику, наметить дальнейшие шаги по обеспечению безопасности на транспорте и при проведении крупных спортивных мероприятий", — рассказал дипломат.
Российские эксперты уже выдвинули ряд мер, которые могли бы помочь в столь непростой ситуации, дополнил Сыромолотов.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.