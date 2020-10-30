МИД РФ: Москва предупреждала Париж о террористах

Российские эксперты не раз отмечали, что террористы с Северного Кавказа могут представлять опасность. Однако власти Франции предпочли видеть в них "борцов за свободу", рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Сыромолотов отметил, что выходцы с Северного Кавказа не просто приехали во Францию, но и сумели добиться выдачи некоторым их них французского гражданства.

Москва, по словам Сыромолотова, готова работать с Парижем в том числе по вопросу искоренения терроризма.

"Удалось определить ряд конкретных направлений для укрепления двустороннего сотрудничества по вопросам противодействия терроризму, радикализации, оргпреступности и наркотрафику, наметить дальнейшие шаги по обеспечению безопасности на транспорте и при проведении крупных спортивных мероприятий", — рассказал дипломат.

Российские эксперты уже выдвинули ряд мер, которые могли бы помочь в столь непростой ситуации, дополнил Сыромолотов.