Санкции ЕС - потенциальная выгода для России. Поможет Китай

Бесконечные санкции ЕС, которые вводятся против РФ, на самом деле могут быть даже выгодны Москве. Ведь чем дальше отдаляется от нас Европа, тем ближе к нам Китай.

Немецкое издание WirtschaftsWoche отмечает: в "Газпроме" уже не ставят вопросы по "Северному потоку-2" на повестку дня. Вместо этого российские газовики предпочитают обсуждать проект "Сила Сибири-2", реализуемый, в том числе, в интересах Китая.

"Чем сильнее Запад отворачивается от России, тем активнее Китай стремится заполнить освободившееся пространство", — пишут журналисты WirtschaftsWoche.

Проблема для ЕС заключается в переоценке своих сил: в блоке слишком долго верили, что для России они незаменимы. Однако уже в 2018 году количество различного промоборудования, которое поставили в РФ из Китая, превысило таковое из ЕС.

"В итоге четыре из пяти немецких компаний, работающих с Россией, проигрывают конкуренцию Китаю", — резюмируют в WirtschaftsWoche.

Из-за этого в ЕС теряют не только партнёра, но и деньги. И Брюсселю стоит задуматься: будет ли он в какой-то момент вообще интересен Москве?