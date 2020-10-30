Депутат "ЛДПР": "Люди говорят - лекарств нет. Им отвечают - всё хорошо"

Инициатива с новой системой маркировки лекарств, которая должна была "разгрузить" склады поставщиков и упростить работу аптекам, не сработала. Как покупатели, так и продавцы отмечают — ряд лекарств достать стало очень сложно. Таким положением дел возмущены в "ЛДПР".

Комментируя ситуацию, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отметил: необходимо срочно отменить новую систему маркировки, потому что в разгаре пандемия коронавируса и "сезон ОРВИ".

"Удивляет, поражает, шокирует и возмущает реакция чиновников. В Минпромторге, Минздраве, Росздравнадзоре журналистам вообще не ответили, а в ФТС заявили, что все системы работают в штатном режиме. Но лекарств нет — это подтверждают производители, это видят люди, которые безуспешно приходят в аптеки", — высказался депутат.

Таким образом, реакция всех ведомств весьма странная: вместо признания проблемы они "прячут голову в песок". Производители настроены более скептически и честно говорят: под угрозой поставки более 450 различных лекарств.