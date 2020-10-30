Никол Пашинян: "Я выступаю за ввод российских миротворцев"

Конфликт в Нагорном Карабахе перешёл в затяжную стадию, а значит, шансов на его дипломатическое решение остаётся всё меньше. Также были сорваны уже три перемирия — обе стороны конфликта обвинили в этом друг друга.

Таким образом, решить вопрос в Карабахе можно только одним путём: через ввод миротворческих сил. За такой подход высказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта", — отметил Пашинян.

Основной проблемой такого решения станет необходимость согласия обеих сторон, уверен политик. Кроме того, расстраивает пассивный подход к проблеме от европейских коллег. В частности, в ЕС могли бы "надавить" на Турцию, чтобы та перестала помогать Азербайджану.

Напомним, что 28 октября в Армении напомнили о размещении в районе своей границы российских пограничников. Они стоят, в частности, на границе Армении с Турцией и Ираном.