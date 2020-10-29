Мурашко: серебряной пули от COVID у нас нет

С момента начала пандемии Covid-19 фармацевтические компании отчаянно пытаются найти чудодейственное лекарство.

Но, видимо, чуда-то как раз ждать и не стоит.

Выступая перед журналистами, министр здравоохранения России Михаил Мурашко признал, что "нет серебряной пули, которая могла бы спасти планету от пандемии коронавируса".

"У нас есть некоторые способы борьбы с этим, но тем не менее нет лекарства, которое бы радикально изменило баланс сил в мире", — сказал Мурашко.

Чем сейчас лечат заразившихся

В четверг утром заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко объявил, что в стране сейчас есть три препарата противовирусной терапии — Фавипиравир, Ремдесивир и Левилимаб. В прошлом месяце стало известно, что российские врачи начали применять препарат под названием сурфактант-бл, который, как сообщалось, снижает смертность до пяти раз.

За пределами России Ремдесивир одобрен в США. По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами этой страны, это препарат показал эффективность в ходе "многочисленных клинических испытаний" и даже использовался при лечении Дональда Трампа, когда тот был госпитализирован с коронавирусом в начале этого месяца.