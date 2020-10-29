Путин о выборах в США: американцам что ни скажи - виновата Россия

Выборы в США приближаются к своему логическому завершению, так что стоит пока их не комментировать, а просто дождаться результатов. Россия готова работать с любой администрацией и не занимается "подтасовками", "вмешательствами" или чем-то подобным.

Рассказывая о выборах в США на форуме "Россия зовёт!", Владимир Путин отметил: практически любые слова Москвы могут быть превращены в очередное обвинение против России.

"Вы знаете, мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что, чего бы я ни сказал, сейчас некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно, для того чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Штатах", — высказался президент.

Напомним: ранее в СМИ Штатов прошла информация о протестах, которые могут начаться как в ходе голосования, так и после оглашения результатов. Структуры правопорядка находятся в полной готовности.