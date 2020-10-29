Путин направил Макрону соболезнования в связи с трагедией в Ницце

Террористический акт в Ницце — большая трагедия, поэтому Россия соболезнует Франции и осуждает циничное и жестокое преступление. Телеграмму отправил Владимир Путин в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона.

Россия всегда готова работать как с Францией, так и с другими странами над вопросом искоренения терроризма.

"Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершённое в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества", — уточняет детали послания издание РИА "Новости".

На момент написания материала во Франции начал работу кризисный центр. По словам премьера страны Жана Кастекса, ответ Франции на этот раз будет "жёстким и быстрым".