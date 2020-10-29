Песков: аналогов "Charlie Hebdo" в России не будет

В России нет и не будет журналов, аналогичных французскому "Charlie Hebdo". Поскольку Россия — многонациональная страна, то необходимо жить "в полном уважении друг к другу", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

"Давайте не забывать, что Россия отчасти мусульманская страна, в России живёт порядка 20 млн мусульман. В России преобладающей религией является христианство, но уникальность нашей страны в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу", — высказался Песков.

Также представитель Кремля сообщил: издание подобного рода не будет отвечать законодательным ограничениям. С учётом российских законов содержание изданий, которые попробуют копировать "Charlie Hebdo", просто не пройдёт согласование в контролирующих органах.