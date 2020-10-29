Если в США готовы пойти на такой опасный шаг, как развёртывание своих ракет средней и малой дальности (РСМД) на европейской территории, то это означает их нежелание прекращать "гонку вооружений".
Вашингтон должен сделать выбор — или он согласует ДРСМД и прекращает эскалацию, или продолжает нагнетать нестабильность по всему миру, вызывая недовольство других стран.
Рассказывая о ситуации по ДРСМД, российский посол в США Анатолий Антонов отметил: эскалация конфликта — последнее, что нужно России.
"Конструктивной альтернативой дестабилизирующим планам являются предложенные президентом России Владимиром Путиным 26 октября дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД", — уверен дипломат.
Более того — Россия готова в качестве жеста доброй воли не размещать ракеты "9М729", которые ранее стали "яблоком раздора", хоть и соответствовали всем требованиям ДРСМД.
"При условии неразмещения государствами НАТО в Европе вооружений, ранее запрещённых по упомянутому договору", — дополнил Антонов.
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