Россия готова предотвратить "гонку ракет". Согласятся ли Штаты?

Если в США готовы пойти на такой опасный шаг, как развёртывание своих ракет средней и малой дальности (РСМД) на европейской территории, то это означает их нежелание прекращать "гонку вооружений".

Вашингтон должен сделать выбор — или он согласует ДРСМД и прекращает эскалацию, или продолжает нагнетать нестабильность по всему миру, вызывая недовольство других стран.

Рассказывая о ситуации по ДРСМД, российский посол в США Анатолий Антонов отметил: эскалация конфликта — последнее, что нужно России.

"Конструктивной альтернативой дестабилизирующим планам являются предложенные президентом России Владимиром Путиным 26 октября дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД", — уверен дипломат.

Более того — Россия готова в качестве жеста доброй воли не размещать ракеты "9М729", которые ранее стали "яблоком раздора", хоть и соответствовали всем требованиям ДРСМД.