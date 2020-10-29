Могилу Зорге передали в собственность России

Необычный "подарок" предоставили посольству России в Японии. Российской собственностью стала могила легендарного дипломата, разведчика и резидента в Японии Рихарда Зорге.

История могилы Зорге весьма интересна. Разведчик умер в 1944 году в Токио, и за могилой сначала ухаживала гражданская жена Зорге, госпожа Ханако Исия. Она дожила до 88 лет, умерев в 2000 году. Далее "право" на уход за могилой разведчика получила племянница Исии — однако в 2018 году умерла и она.

После этого наследники Ханако Исии решили, что могилу лучше передать российской стороне, и оформили завещание, по которому права на захоронение оказались у России.

В специальной церемонии приняли участие не только послы РФ, но и представители Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.