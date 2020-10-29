В Минюсте не хотят платить акционерам "ЮКОСа"

Новые подробности в "деле ЮКОСа": российская сторона запросила приостановку исполнения решения суда. Согласно обвинению, Россия обязана выплатить 57 млрд долларов.

По данным, которые привёл замглавы Минюста РФ Михаил Гальперин, в данном случае суд нарушил несколько важных положений. В частности, речь идёт об антикоррупционном и "антиотмывочном" законодательстве.

"Экс-акционеры ЮКОСа завладели активами с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа чиновников, отвечавших за приватизацию", — уверены в Минюсте.

Напомним: по "делу ЮКОСа" деньги нужно выплачивать бывшим акционерам компании. В феврале 2020 года суд в Гааге официально удовлетворил (правда, не с первой попытки) требования акционеров, и в случае "запуска" судебной машины будут в том числе арестованы различные российские активы за рубежом.