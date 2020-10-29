Михаил Гальперин: Россия не игнорирует решения ЕСПЧ

Нападки на Россию и обвинение её в том, что она не выполняет решения ЕСПЧ (Страсбургского суда по правам человека), беспочвенны. Россия безукоризненно следует нормам международного права и регулярно выплачивает компенсации в рамках решений ЕСПЧ.

Комментируя обвинения, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин отметил: все сведения о том, что в РФ игнорируют решения ЕСПЧ, причём делают это систематически, — неправда.

"Россия в лице Минюста выплачивает заявителям ежегодно более миллиарда рублей компенсаций по постановлениям этого международного суда", — высказался Гальперин.

По данным чиновника, только в течение сентября из бюджета на выплаты по решениям ЕСПЧ власти выделили 550 млн рублей.

Напомним, что ранее от получивших решения ЕСПЧ (особенно — от представителей оппозиции) звучали обвинения властей в невозможности получить выплаты.