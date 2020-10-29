Инна Святенко - о закрытии клубов: эмоции понятны, но мера обоснована

Решение о закрытии ночных клубов, дискотек и прочих подобных заведений с 23 часов вечера до 6 часов утра — разумная мера, которую стоит продлить. Новый вирус — данность, и он останется с нами навсегда, что означает и сохранение некоторых мер профилактики.

Идею выдвинул руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик уверен: помимо клубов, баров и дискотек, стоит также продлить запрет и для общепита. Это прекрасно согласуется с постановлением главного санитарного врача РФ.

Насколько обосновано такое решение - и не является ли оно чисто "декоративным"? Корреспондент "Правды. Ру" попросил прокомментировать ситуацию Инну Святенко, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

Эмоции понятны. Но нужно следовать рекомендациям специалистов

"Всё-таки лучше слушать вирусологов и специалистов Роспотребнадзора, чем неспециалистов. Я, например, внимательно слушаю, что рекомендует Роспотребнадзор. Там рекомендуют "разрывать цепочки", то есть ограничивать своё общение. Потому что в тот момент, когда люди встречаются и чувствуют себя хорошо, не факт, что они не являются носителями и не могут заразить другого человека", — рассказывает эксперт.

Таким образом, ограничительные меры, которые основаны на необходимости ограничения контактов с другими людьми, абсолютно обоснованы. И какие бы эмоции они не вызывали, надо чётко подчиняться, потому что в каждом субъекте принимает решение руководитель этого субъекта на основе рекомендаций Роспотребнадзора, уверена Святенко.

Специально для сайта "Правда. Ру".