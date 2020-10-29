Чиновникам и силовикам запретили иметь счета в иностранных банках

Госдума приняла закон, ограничивающий финансовые свободы для самых влиятельных чиновников и сотрудников силовых структур.

После подписания президентом России Владимиром Путиным членам Совета Безопасности будет запрещено хранить наличные деньги и ценности за пределами границ страны.

Новый законопроект также устанавливает правила для уполномоченного по правам человека страны, который теперь должен постоянно проживать в России и не иметь зарубежных счетов. По словам спикера российского парламента Вячеслава Володина, «крайне важно, чтобы уполномоченный по правам человека был независимым".

Помимо ограничений в отношении членов Совета Безопасности, парламент принял закон, ужесточающий правила для работников военного сектора, а также двух главных российских спецслужб - Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР). После подписания Путиным сотрудникам больше не будет разрешено иметь вид на жительство за рубежом, если это не необходимо для осуществления операций.

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