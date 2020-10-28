В Кремле уточнили, ждёт ли россиян "режим нерабочих дней"

Решение о том, появится ли в России второй массовый карантин с режимом "нерабочих дней" или нет, будет принято "в зависимости от развития ситуации". Пока решение о мерах против пандемии отданы в регионы, однако остаётся курирующий своевременность и достаточность этих мер федеральный оперативный штаб.

Рассказывая о шансах на ещё один обязательный режим самоизоляции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: пока в Кремле решили "не останавливать экономику".

"Приоритетом властей остаётся безопасность и здоровье людей. Всё остальное — естественно: работает штаб, работают регионы, принимают решения в зависимости от того, как развивается ситуация. Но, как мы говорим, и говорили уже неоднократно, принятые ранее меры позволяют увереннее гораздо себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы", — заявил Песков.

Ранее возможность введения ещё одного режима "нерабочих дней" опроверг и Владимир Путин.