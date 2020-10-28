Володин раскритиковал Силуанова: "Не слышит запрос граждан"

Недовольство работой Антона Силуанова по некоторым вопросам выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, Володина не устроили расхождения мнений Силуанова и Путина по поводу обязательного горячего питания в школах.

Володин подчеркнул: Силуанов просто не хочет слышать мнение людей, для которых работает.

"Президент вмешался в ситуацию [с горячим питанием в школах]. А в выступлении вы говорите об этом, как о достижении. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается — президент слышит, а министр финансов нет", — высказался Володин.

Кроме вопроса питания в школах Володина не удовлетворила и позиция Минфина по сельскому хозяйству. В частности, политик указал Силуанову на простой факт: решения, которые позволили добиться роста, противоположны тем, которые продвигал Минфин.