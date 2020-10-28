Все попытки Украины вернуть Крым вызывают лишь удивление. Новый формат, громко названный "Крымской платформой", на самом деле лишь прикрытие для "сборища пустословов". Никаких вариантов возвращения Крыма в реальности у Киева нет, его потуги — одна большая авантюра.
С такой риторикой выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Удивило политика и то, что в авантюре согласились участвовать Штаты.
"Создание так называемой Крымской платформы и участие в ней — это всё очередная бессмысленная политическая авантюра киевских властей.
Всё это не более чем разговоры, потому что де-факто все уже в мире признали воссоединение Крыма с Россией. А платформа эта создаётся лишь для галочки и станет очередным сборищем политиканов и пустословов", — высказался Гемпель.
По его мнению, такие проекты — лишь попытки Киева получить у Запада деньги.
"Вызывает лишь сожаление, что в политическом руководстве Украины не видят очевидного и продолжают издевательски одурманивать свой народ", — резюмировал политик.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.