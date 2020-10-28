Юрий Гемпель: "Крымская платформа - сборище политиканов и пустословов"

Все попытки Украины вернуть Крым вызывают лишь удивление. Новый формат, громко названный "Крымской платформой", на самом деле лишь прикрытие для "сборища пустословов". Никаких вариантов возвращения Крыма в реальности у Киева нет, его потуги — одна большая авантюра.

С такой риторикой выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Удивило политика и то, что в авантюре согласились участвовать Штаты.

"Создание так называемой Крымской платформы и участие в ней — это всё очередная бессмысленная политическая авантюра киевских властей. Всё это не более чем разговоры, потому что де-факто все уже в мире признали воссоединение Крыма с Россией. А платформа эта создаётся лишь для галочки и станет очередным сборищем политиканов и пустословов", — высказался Гемпель.

По его мнению, такие проекты — лишь попытки Киева получить у Запада деньги.