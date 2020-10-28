МИД РФ - о выборах в США: мы не делаем ставок

Российский МИД не собирается делать каких-либо "ставок" на то, кто победит на выборах в США. Вне зависимости от того, кто отпразднует победу, Россия готова будет к продуктивной и открытой работе, учитывая, конечно, интересы безопасности.

Комментируя ажиотаж вокруг выборов в США и мнение, что от них зависят российско-американские отношения, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул: в Москве готовы работать с любой администрацией. Вопрос выборов в США — дело народа США, а Россия останется открытой к диалогу.

"Мы будем работать с той администрацией, которая придет к власти по итогам этих выборов. И продолжим с ней диалог после того, как президент США 20 января будущего года будет приведен к присяге", — уточняет дипломат для СМИ.

Напомним, что выборы президента США пройдут 3 ноября. По предварительным данным Трамп отстал от Байдена, однако выборная система Штатов позволяет победить и в случае "недобора" голосов.