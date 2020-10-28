Постпред России в ООН: "Боже вас сохрани, не читайте NYT"

Эмоционально высказался по поводу чтения постпредом ФРГ в ООН Кристофом Хойсгеном американского издания "The New York Times" постпред РФ Василий Небензя.

В процессе обсуждения ситуации в Сирии Небензя обратился к Хойсгену, перефразировав цитату из "Собачьего сердца" Булгакова.

"Там описывается время после революции, большевики у власти. Преображенский относится к старорежимной части общества. И он говорит: «Не читайте советских газет до обеда, от них портится аппетит». Кристоф, боже вас сохрани, не читайте The New York Times до заседаний Совета Безопасности по Сирии", — попросил коллегу Небензя.

Немецкий представитель в ООН ранее отмечал, что если данные The New York Times правдивы, то в Сирии в очередной раз нарушили гуманитарное право, поскольку очередная атака российских ВКС якобы привела к жертвам среди мирных жителей.

Небензя в ответ на это сообщил: издание "The New York Times" известно как настоящий кладезь фейковых данных.