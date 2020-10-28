МИД РФ прокомментировал безответственность Запада в вопросе ДРСМД

Варианты урегулирования в рамках договора РСМД, предложенные Владимиром Путиным, в первую очередь основаны на желании не допустить очередных "ракетных кризисов", которые в перспективе могут привести к мировой нестабильности. Игнорировать предложенные варианты Европе не стоит.

По поводу новых подробностей об урегулировании РСМД высказался замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По данным политика, все "отмахнувшиеся" от предложенных вариантов покажут лишь свою безответственность в вопросах европейской безопасности.

"Серьёзность озвученных предложений требует их досконального изучения. Глубина этих предложений требует фундаментального осмысления, это отражение настроя руководства Российской Федерации на то, чтобы найти путь к стабилизации военно-политической обстановки в Европе с точки зрения недопущения возникновения там новых "ракетных кризисов", — выступил с заявлением Рябков.

Политик отметил: первые "бездумные сигналы" из Европы уже поступили, что о многом говорит.