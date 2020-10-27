Ближайшие несколько недель министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт на самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Департамент информации и печати МИД. Сейчас дипломат чувствует себя хорошо.
"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие министра хорошее", — сказано в сообщении ведомства.
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