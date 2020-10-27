Сергей Лавров самоизолировался из-за контакта с заражённым

Ближайшие несколько недель министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт на самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Департамент информации и печати МИД. Сейчас дипломат чувствует себя хорошо.