Госдума закупает икорницы, пиалы и сувениры. Кризис кончился?

Стало известно о масштабных закупках весьма нужных для Госдумы РФ вещей: икорниц, охотничьих наборов, пиал и прочих сувениров. Данные появились на сайте госзакупок.

Заявка Госдумы содержит множество любопытных подробностей. Цены на аксессуары пока не уточнены, поскольку будет проведён аукцион и поставщики сами предложат условия сделок. Все заказы должны быть красиво упакованы: необходимы коробочки или футляры с логотипом Госдумы.

Если не полениться и поискать предложения в интернете, можно понять примерный порядок цен:

одна икорница "Осётр" — около 27 000 рублей;

один набор "Собаки на охоте" — около 51 000 рублей;

один набор элитных кофейных чашек — около 71 000 рублей.