Стало известно о масштабных закупках весьма нужных для Госдумы РФ вещей: икорниц, охотничьих наборов, пиал и прочих сувениров. Данные появились на сайте госзакупок.
Заявка Госдумы содержит множество любопытных подробностей. Цены на аксессуары пока не уточнены, поскольку будет проведён аукцион и поставщики сами предложат условия сделок. Все заказы должны быть красиво упакованы: необходимы коробочки или футляры с логотипом Госдумы.
Если не полениться и поискать предложения в интернете, можно понять примерный порядок цен:
"Аппарат Госдумы планирует в 2020 году провести электронный аукцион на осуществление закупки на оказание услуг по поставке сувенирной продукции из металла, выполненной в технике "Златоустовская гравюра на металле", — уточняется в документе на сайте госзакупок.
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