"Справедливая Россия": студенты на "дистанционке"? Верните им деньги!

Необычный законопроект, в перспективе значительно облегчающий жизнь российских студентов, предложили депутаты "Справедливой России". По их мнению, стоит обязать учебные заведения возвращать уплаченные деньги, если обучение ведётся дистанционно.

Регулятором в случае успешного принятия закона хотят сделать Минобрнауки. Комментируя предложение, лидер "СР" Сергей Миронов отметил: онлайн-формат занятий неизбежно привёл к падению качества образования.

"Те студенты, кто находился на платном обучении, справедливо поставили вопрос о перерасчёте стоимости и возврате оплаты за несостоявшееся очное обучение", — рассказал Миронов.

Вопросы о суммах, которые будут возвращаться, и о работе Минобрнауки по этому направлению ещё прорабатываются. Однако ключевой посыл документа — обязательность: руководство больше не сможет получать от студентов за "дистанционку" суммы, эквивалентные плате за очное посещение лекций.