Депутат ГД о "тарусском переименовании": гнев коммунистов можно понять

Недовольны остались массовым переименованием улиц в городе Тарусе Калужской области некоторые депутаты Госдумы РФ. В частности, резко против высказался Геннадий Зюганов, лидер КПРФ.

Разговаривая с корреспондентами издания "Подъём", политик сказал, что это провокация, задуманная для "уничижения великой эпохи".

Со стороны кажется, что это история уровня "сами себе создали проблемы". Но какова для властей логика подобного переименования улиц? Хотели, как лучше, а вышло, как всегда?

Чтобы узнать ответ, корреспондент "Правды.Ру" пообщался с Сергеем Каргиновым, депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, членом партии ЛДПР.

Коммунисты занимались тем же самым?

"Я не буду комментировать слова Геннадия Андреевича. Скажу только: коммунисты в свое время то же самое делали. И эти улицы, скорее всего, имели древние старорусские названия. Но у них задача была: увековечить имена своих псевдореволюционеров, в первую очередь людей, которые занимались достаточно противозаконными видами деятельности", — уверен Каргинов.

По мнению депутата, в том, что возвращаются старые названия городов и улиц, нет ничего плохого. Но необходимо оценивать, насколько это оправданный шаг.

"Мы не должны забывать историю"

"Если человек погубил пять-десять душ за свою жизнь, какой-то серийный убийца и так далее, и вдруг его именем называют улицу, это же ненормально. Все люди встанут против этой ситуации", — комментирует эксперт.

Поэтому ситуация, в которой люди решили не сохранять названия объектов, связанные с "тёмным прошлым", нормальна.