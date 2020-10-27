Поклонская опровергла сообщения о том, что её не пустили в Госдуму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения в СМИ, что её не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдать тест на коронавирус.

Парламентарий опубликовала в социальных сетях селфи с заседания, на которое её якобы не пустили.