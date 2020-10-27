Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения в СМИ, что её не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдать тест на коронавирус.
Парламентарий опубликовала в социальных сетях селфи с заседания, на которое её якобы не пустили.
"Вот самое верное доказательство того, что Поклонская на пленарном заседании и с тестом все хорошо. P. S. И как после такого верить источникам из нижней палаты?" — подписала публикацию Поклонская.
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