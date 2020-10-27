Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Вакцинолог предупредила о возможной опасности вакцины "Спутник V"
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Эксперт - о "дипломатии" Анкары: Турция считает себя мировой державой
Лукашенко "не будет уговаривать" бастующих в Белоруссии
В Волгоградской области мужчина жестоко избил малыша за порчу обоев
Фальков призвал молодёжь при выборе вуза не следовать моде
У инков была собственная система измерения
В Чечне два человека погибли в перестрелке между ОМОНом и СОБРом
Жириновский: предлагаю всегда закрывать клубы в 23:00

Поклонская опровергла сообщения о том, что её не пустили в Госдуму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения в СМИ, что её не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдать тест на коронавирус.

Парламентарий опубликовала в социальных сетях селфи с заседания, на которое её якобы не пустили.

"Вот самое верное доказательство того, что Поклонская на пленарном заседании и с тестом все хорошо. P. S. И как после такого верить источникам из нижней палаты?" — подписала публикацию Поклонская.

Последние материалы
Фальков призвал молодёжь при выборе вуза не следовать моде
У инков была собственная система измерения
В Чечне два человека погибли в перестрелке между ОМОНом и СОБРом
Жириновский: предлагаю всегда закрывать клубы в 23:00
Поклонская опровергла сообщения о том, что её не пустили в Госдуму
У побережья Австралии обнаружили гигантский коралловый "небоскрёб"
Лучший норвежский арбитр совершил каминг-аут
Жириновский предрёк исчезновение евро из-за коронавируса
В Минтруде рассказали о новом расчёте прожиточного минимума пенсионера
Коронавирус выявили у вице-президента Еврокомиссии
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.

Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Российский шоу-бизнес
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Мир. Новости мира
Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?
Российский шоу-бизнес
У Бари Алибасова был сын с отклонениями, которого он отдал в детдом
Василий Амирджанов Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста Василий Амирджанов Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина возвращается к противостоянию двух полярных сил Любовь Степушова
Комментарии
Карабахский тупик — пат или мат?
Не опускающий рук Ефремов будет дальше бороться за смягчение приговора
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
В Киеве задержали активистку, которая оголилась перед Зеленским
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников