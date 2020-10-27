В Госдуме обсуждают проект о возмещении автомобилистам "ямочного вреда"

Хорошие новости для владельцев транспорта. В Госдуме приняли к рассмотрению законопроект, который упрощает возмещение ущерба в случае наезда на дорожные ямы. Подготовили законопроект депутаты партии "ЛДПР" во главе с Иваном Пиляевым.

На данный момент процедура возмещения ущерба в случае наезда на яму достаточно хлопотное для простых автомобилистов занятие, поскольку практически всегда необходимо идти в суд.

Депутаты "ЛДПР" предлагают "разгрузить" представителей судов и автовладельцев, разрешив получать компенсации на основании судебных приказов. Поскольку судебный приказ может быть выдан судьёй единолично, процедура значительно ускорится и упростится.