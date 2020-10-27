Хорошие новости для владельцев транспорта. В Госдуме приняли к рассмотрению законопроект, который упрощает возмещение ущерба в случае наезда на дорожные ямы. Подготовили законопроект депутаты партии "ЛДПР" во главе с Иваном Пиляевым.
На данный момент процедура возмещения ущерба в случае наезда на яму достаточно хлопотное для простых автомобилистов занятие, поскольку практически всегда необходимо идти в суд.
Депутаты "ЛДПР" предлагают "разгрузить" представителей судов и автовладельцев, разрешив получать компенсации на основании судебных приказов. Поскольку судебный приказ может быть выдан судьёй единолично, процедура значительно ускорится и упростится.
"Ям таких размеров, при которых случаются ДТП, на дороге быть не должно, и за это отвечают дорожные службы и местная администрация.
Обязанность содержать дорогу в надлежащем состоянии, а также стандарт безопасности установлены федеральным законом", — считают авторы законопроекта.
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