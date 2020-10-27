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Войска НАТО тренируются у границ Союзного государства

В очередной раз страны НАТО обостряют обстановку у границ Союзного государства. В частности, речь идёт об интенсификации учений блока, которые могут рассматриваться как провокации.

Войска НАТО тренируются у границ Союзного государства

Выступая с докладом по ситуации, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал: особенно беспокойно на западных рубежах. Однако Россия, конечно же, всегда готова обеспечить безопасность Союзного государства, поскольку это одна из ключевых задач Минобороны.

"Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока.

В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", — сообщил Шойгу.

Также опасения вызывает и наращивание систем ПРО США: дело в том, что пусковые установки под ракеты можно применять не только в обороне, но и в наступлении.

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