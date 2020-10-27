Поклонскую и Милонова не пустили в Госдуму

Депутатов Госдумы Виталия Милонова и Наталью Поклонскую не пустили на заседание парламента из-за их отказа сдавать тесты на коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Поклонскую и Милонова не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдавать тест на COVID-19", — сказано в сообщении.

Сейчас всех депутатов ГД в обязательном порядке проверяют на коронавирус.